Pernod Ricard-Aktie gibt nach: Pernod Ricard wächst schwächer als erwartet

So stieg der Umsatz aus eigener Kraft per 30. September um lediglich 1,3 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei sind Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet. Analysten hatten mit einem wesentlich stärkeren Wachstum von 3,1 Prozent gerechnet. Nominal betrug das Plus vor allem dank positiver Wechselkurseffekte 4 Prozent.

Der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Havana Club Rum und Jameson Whiskey bekräftigte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der operative Gewinn vor Sondereffekten soll demnach weiterhin organisch zwischen 5 und 7 Prozent wachsen. .

Vor allem in den USA und China stiegen im ersten Quartal die Umsätze, wobei sich in China das Wachstum deutlich abschwächte. Insgesamt rückläufig waren die Verkäufe beim zollfreien Verkauf an Flughäfen im Vergleich zu einem starken Vorjahresquartal. Die ersten drei Monate seien wie erwartet verlaufen, erklärte Pernod-Chef Alexander Ricard und verwies auf ein weiterhin unsicheres Umfeld.

Der Konzern erklärte außerdem, der bereits angekündigte Rückkauf eigener Aktien im Wert von einer Milliarde Euro solle am 18. Oktober beginnen und im Dezember enden. Im vergangenen Jahr lief es bei dem Spirituosenhersteller dank einer hohen Nachfrage in China und Indien außergewöhnlich gut. Die Gewinne stiegen so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Die Pernod Ricard-Aktie gibt im Pariser Börsenhandel 3,18 Prozent auf 161,30 Euro nach.

