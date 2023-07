Sind die Börsen zu heiß gelaufen? Bei diesen zwei Aktien sehen Investmentexperten dennoch hohes Aufwärtspotenzial

Aktientipps

Die negativen Prognosen mehren sich: Eine zunehmende Anzahl an Analysten und Ökonomen äußert sich skeptisch gegenüber der weiteren Börsenentwicklung - Anleger hätten demnach angesichts der schwachen Konjunkturlage bei Aktien zu beherzt zugegriffen. Die Investmentgesellschaft Raymond James ist sich dennoch sicher: Bei diesen zwei Aktien gibt es weiterhin große Chancen.

• Viele Experten warnen vor zu hohen Erwartungen an stark gelaufene Aktienmärkte

• Investmenthaus Raymond James rät zu Stock-Picking

• Bei zwei Aktien sieht Raymond James noch enorme Kurschancen

Die erste Jahreshälfte 2023 verlief für Aktienanleger sehr erfreulich: Trotz zahlreicher Belastungsfaktoren konnten die wichtigsten Indizes einen starken Aufwärtstrend verzeichnen, einige Börsenbarometer wie der DAX markierten gar ein Rekordhoch. In Reaktion auf die starken Kurszuwächse äußerten sich einige Investmentexperten zuletzt negativ über die weiteren Aussichten: So ermahnte der JPMorgan-CIO die Anleger, die jüngste Aktienrally mit Vorsicht zu genießen, der Investmentexperte Howard Marks sieht festverzinsliche Anleihen derzeit im Vorteil oder der PIMCO-CIO warnte vor zu optimistischen Erwartungen an die Zinspolitik der US-Zentralbank Fed.

Raymond-James Chefinvestor Adam: Markt hat "anfälligere Position eingenommen"

Larry Adam, Chefinvestor der US-Investmentgesellschaft Raymond James, gesellt sich zu dieser Runde und veröffentlicht in einer jüngsten Studie einen negativen Ausblick. "Diese technischen Indikatoren und die Tatsache, dass andere Wall-Street-Firmen in den letzten Wochen ihre Kursziele für den S&P 500 zum Jahresende anhoben, wiesen darauf hin, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits eingepreist war - was darauf hindeutet, dass der Markt eine anfälligere Position eingenommen hat, die für Enttäuschungen anfällig ist", erklärte Adam. Der negative Ausblick des Investmenthauses Raymond James gilt jedoch nicht für alle Aktien - bei diesen zwei Titeln sehen die Experten des Unternehmens noch viel Luft nach oben.

EngageSmart: Softwareunternehmen mit konstantem Wachstum

Bei der erste Aktie, die Adam empfiehlt, handelt es sich mit EngageSmart um ein Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Software zur Kundenbindung und integrierte Zahlungslösungen spezialisiert hat und mehr als 3.000 Unternehmen und 108.000 Angehörige der Gesundheitsberufe betreut. Bis 2020 war EngageSmart als Invoice Cloud bekannt und wurde dann umbenannt, um sich auf große unerschlossene Märkte in nicht zyklischen Sektoren zu konzentrieren. EngageSmart ist in zwei Segmenten tätig: SMB Solutions für die Gesundheits- und Wellnessbranche und Enterprise Solutions für die elektronische Rechnungsbezahlung in Bereichen wie Behörden, Versorgungsunternehmen, Finanzen, Gesundheitswesen und Wohltätigkeit.

An der Börse notiert ist EngageSmart seit September 2021. Zwar enttäuschte die Aktienpreisentwicklung, das Unternehmen konnte seinen Umsatz jedoch kontinuierlich steigern. Im ersten Quartal 2023 stieg der Umsatz um 31,2 Prozent auf 88,4 Mio. US-Dollar und übertraf damit ebenso die 83,9 Mio. US-Dollar des Vorquartals und die Konsensprognose um 1,73 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie entsprach mit 0,02 US-Dollar der Analystenprognose, und der Kundenstamm wuchs um 23 Prozent auf 108.200 Kunden im Vergleich zu 87.800 im ersten Quartal 2022.

Die Aussichten von EngageSmart haben die Aufmerksamkeit des Raymond James-Analysten John Davis auf sich gezogen, der eine starke Bullen-Position vertritt. "Wir glauben, dass EngageSmart dank der Konvergenz von Software und Zahlungen innerhalb seiner Kernbereiche über einen klaren Wachstumsplan für mehrere Jahre verfügt", zitiert TipRanks die Studie des Analysten. "Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen sowohl im SMB- als auch im Enterprise-Bereich über einen signifikanten First-Mover-Vorteil verfügt, der es in die Lage versetzt, weiterhin Anteile von älteren Anbietern/Prozessen zu gewinnen. Noch wichtiger ist, dass wir glauben, dass es einen überzeugenden Bullenfall gibt, da es sowohl im Bereich für kleinere und mittlere Unternehmen als auch im Enterprise-Bereich (Rechnungsbezahlung 2.0) Rückenwind gibt, der zu einer erheblichen Aufwärtsentwicklung der Zahlen führen könnte." Mit diesen positiven Kommentaren verknüpft Davis seine "Strong Buy"-Einstufung. Sein Kursziel von 25 US-Dollar impliziert - ausgehend vom aktuellen EngageSmart-Aktienpreis von 18,72 US-Dollar (Schlusskurs vom 7. Juli 2023) - ein Aufwärtspotenzial von 33,55 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die EngageSmart regelmäßig bewerten, liegt bei 22,86 US-Dollar.

The Allstate Corporation: US-Versicherer mit Zukunftstechnologien

Der zweite Aktienfavorit von Raymond James befindet sich in einer ganz anderen Branche: Allstate Coroporation ist ein Versicherungsunternehmen, das bereits seit 1931 existiert. Mittlerweile zu einem der renommiertesten Versicherer der USA herangereift, bietet Allstate eine sehr bunte Palette an Leistungen, die von Auto-, Hausrat-, Miet-, Lebens- bis hin zu Unternehmensversicherungen reicht. Allstate beschäftigt 54.700 Mitarbeiter, weist eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden US-Dollar aus und machte 2022 einen Umsatz von 51 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse des ersten Quartals deuten darauf hin, dass diese Zahl übertroffen werden könnte, denn der Umsatz von 13,79 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, übertraf den Analystenkonsens um 110 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie blieb jedoch mit -1,30 US-Dollar hinter den Erwartungen von -1,01 US-Dollar zurück. Die jüngste Fokussierung auf Wachstum statt Rentabilität und Investitionen in Technologie und digitales Know-how haben die Leistung des Unternehmens geprägt. Es hat digitale Tools und Plattformen entwickelt, um die Abläufe zu verbessern und die sich verändernden Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die verstärkte Ausrichtung auf Technologie ist ein Punkt, der von Charles Peters von Raymond James aufgegriffen wurde. Er sieht in diesem Bereich große Fortschritte. "Allstate steht an vorderster Front und engagiert sich für die digitale Transformation der Versicherungsbranche. Das Unternehmen verfolgt das Konzept eines integrierten digitalen Unternehmens. In diesem Zusammenhang hebt Allstate seine QuickFoto-Schaden-App hervor, mit der circa 75 Prozent der fahrbaren Schäden des Unternehmens innerhalb eines Tages abgewickelt werden. Allstate ist außerdem in der Lage, durch die Einführung seiner Drivewise-App bedeutende Preisvorteile zu erzielen und die Unfallhäufigkeit deutlich zu senken."

Aus diesem Grund stuft Peters die Allstate-Aktie als "Strong Buy" ein. Sein Kursziel von 155 US-Dollar liegt aktuell ganze 43,16 Prozent über dem derzeitigen Stand der Allstate-Aktien von 108,27 US-Dollar (Schlusskurs vom 7. Juli 2023). Peters ist dabei einer der optimistischen Analysten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 131,08 US-Dollar.

