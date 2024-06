Aktuelle Analyse im Blick

Die detaillierte Analyse des Commerzbank-Papiers wurde von Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier durchgeführt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Perspektiven für eine Verbesserung der Profitabilität der Bank seien gut, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Commerzbank-Aktie zieht am Donnerstag via XETRA zeitweise um 0,71 Prozent auf 14,26 Euro an. Die Aktie notierte zum Zeitpunkt der Analyse um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,27 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,13 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 688.665 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 36,0 Prozent zu. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.