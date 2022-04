Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Mittag an

Aktien in diesem Artikel Alibaba 104,80 EUR

Die Aktie notierte um 13:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 105,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 105,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,60 EUR. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 50.871 Aktien.

Bei einem Wert von 205,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 95,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 65,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 37,65 Prozent Luft nach unten.

Alibaba gewährte am 24.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,87 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 22,03 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 221,08 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 242,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 06.05.2022.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 61,63 CNY je Aktie aus.

China: Drachen-Fieber

Branchenexperte Richard Turrin: Der digitale Yuan könnte schon bald zur ernsten Konkurrenz für den US-Dollar werden

Alibaba-Aktie: Rückkauf stützt

