Kursentwicklung

Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Dienstagnachmittag ein

03.10.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 84,45 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Alibaba 80,45 EUR -1,95 EUR -2,37% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 84,45 USD abwärts. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,21 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 225.472 Stück. Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 43,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,02 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 45,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,73 CNY je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 65,80 CNY je Alibaba-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com