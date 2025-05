Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 126,79 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 126,79 USD zu. Bei 127,75 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 200.880 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD an. Mit einem Zuwachs von 17,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,80 USD. Dieser Wert wurde am 29.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 76,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,25 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,97 Mrd. USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 14.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 65,33 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

