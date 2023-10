Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,53 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,53 USD ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,05 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,90 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 7.778 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,60 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 39,37 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Mit Abgaben von 32,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,73 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205.555,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 65,80 CNY je Alibaba-Aktie.

