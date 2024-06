Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 79,30 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 79,30 USD zu. Bei 79,83 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,86 USD. Bisher wurden via New York 367.179 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Abschläge von 15,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 CNY ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,21 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 30,87 Mrd. CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Alibaba am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 57,19 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

