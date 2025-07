Fokus auf Aktienkurs

Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

03.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 108,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel Aktien Alibaba 91,00 EUR -1,40 EUR -1,52% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 108,55 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,01 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,01 USD. Zuletzt wurden via New York 489.106 Alibaba-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,73 Prozent. Am 09.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 32,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CNY aus. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 32,49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 69,21 CNY je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025 Hedgefonds wirft Tesla-Aktien aus dem Depot - die Zukäufe

