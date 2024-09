Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 80,86 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 80,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 80,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,95 USD. Zuletzt wurden via New York 165.718 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,45 USD erreichte der Titel am 18.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,96 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 15.08.2024. Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.11.2024 erwartet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 59,21 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

