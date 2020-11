Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba verbilligt sich

Aktien in diesem Artikel Alibaba 251,50 EUR

Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 246,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 244,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.478 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2020 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 270,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 155,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2020 00:00:00).

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 81,58 CNY fest.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

