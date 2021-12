Alibaba Aktie News: Alibaba nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Alibaba 111,10 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 111,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 111,80 EUR. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,10 EUR ab. Bei 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.598 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2021 bei 227,50 EUR. Am 03.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,40 EUR.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 61,67 CNY je Alibaba-Aktie.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

