Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 76,18 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 76,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 76,42 USD. Mit einem Wert von 75,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 319.421 Alibaba-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD an. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 25,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 12,54 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,21 CNY, nach 0,980 CNY im Jahr 2024.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,87 Mrd. CNY umgesetzt, gegenüber 30,43 Mrd. CNY im Vorjahreszeitraum.

Am 31.07.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 57,19 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

