Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba tendiert auf rotem Terrain

Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 222,50 EUR abwärts. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,50 EUR nach. Bei 220,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.651 Alibaba-Aktien.

Bei 270,00 EUR markierte der Titel am 28.10.2020 00:00:00 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,00 EUR ab.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 80,93 CNY je Aktie belaufen.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

