Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 68,55 EUR

0,22% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 71,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.518 Alibaba-Aktien.

Bei 149,70 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 04.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 11,73 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,09 Prozent auf 205.555,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.740,00 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alibaba am 17.11.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 52,29 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Unternehmensberater: Darum sind Sorgen wegen Chinas Führung unbegründet

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Alibaba-Chef Jack Ma: Vom Verlierertyp zum Milliardär - Warum sich Aufgeben nicht lohnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com