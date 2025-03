Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 146,69 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 146,69 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 147,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.313.170 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2025 markierte das Papier bei 147,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 0,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 68,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 36,02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 14.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 64,79 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

