Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 102,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 102,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 114 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2021 bei 183,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,65 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 56,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 26.05.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,95 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,03 CNY je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 18.08.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 47,52 CNY im Jahr 2023 aus.

