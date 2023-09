Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 87,51 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,0 Prozent auf 87,51 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 88,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 632.072 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 38,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 50,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,37 CNY gegenüber 11,73 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205.555,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 65,80 CNY je Aktie.

