Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagmittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 25.07.2022 12:22:00 Uhr die Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 99,45 EUR. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 100,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 98,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.935 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 181,40 EUR erreichte der Titel am 24.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 45,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba veröffentlichte am 26.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 7,95 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 22,03 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alibaba am 04.08.2022 vorlegen. Alibaba dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 47,52 CNY je Alibaba-Aktie.

DiDi-Aktie höher: China verhängt Milliardenbuße gegen DiDi

Wilder Ritt auf dem Drachen: China-Aktien vor Comeback

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

