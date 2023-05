Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 74,25 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 78,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,25 USD aus. Bei 80,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via AMEX 51.490 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 125,66 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,11 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 18.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,71 CNY, nach 16,87 CNY im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208.200,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 242.580,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 58,70 CNY je Aktie aus.

