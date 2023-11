Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 77,66 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 77,66 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 77,10 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 580.223 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 56,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.11.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 224.790,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 207.176,00 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,25 CNY je Alibaba-Aktie.

