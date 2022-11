Alibaba Aktie News: Alibaba schießt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Alibaba 77,50 EUR

Die Alibaba-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 77,65 EUR. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,15 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.688 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 123,60 EUR markierte der Titel am 08.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 37,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 32,06 Prozent Luft nach unten.

Am 17.11.2022 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,20 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent auf 207.176,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200.690,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2023 auf 53,13 CNY je Aktie.

