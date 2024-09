Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 111,70 USD.

Das Papier von Alibaba legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 111,70 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 111,70 USD. Bei 111,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.323.082 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2024 bei 111,70 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit einem Kursverlust von 40,35 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,90 CNY belaufen.

Alibaba veröffentlichte am 15.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,59 Mrd. USD – ein Plus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 14.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 59,21 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-, NIO-, JD.com-Aktien: Chinas Konjunkturprogramm beflügelt ADR-Aktien

Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei

Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco