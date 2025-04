Allianz-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Rating im Fokus

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Allianz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain nahm am Mittwoch vor den Quartalszahlen Mitte Mai noch einmal kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Für das erste Quartal rechnet er mit einem operativen Gewinn von 4,18 Milliarden Euro.

Um 12:51 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 355,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 1,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 356.381 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 20,2 Prozent nach oben. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren.

