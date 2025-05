Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 365,70 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 365,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 370,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 368,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 352.012 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 370,10 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 1,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 53,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,75 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 351,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 28.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 45,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,03 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 28,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

