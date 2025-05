Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 347,90 EUR.

Mit einem Wert von 347,90 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 348,70 EUR. Bei 347,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.859 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. 8,80 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,55 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 354,43 EUR.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 07.08.2025 gerechnet. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

