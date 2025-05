Allianz Aktie News: Allianz steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 348,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 348,20 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 350,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 347,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 175.793 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,70 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 354,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

