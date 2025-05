Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 347,70 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 347,70 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,90 EUR nach. Mit einem Wert von 350,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 528.073 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. 8,86 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,63 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 37,61 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

