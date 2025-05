Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 367,30 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 367,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 370,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 368,70 EUR. Bisher wurden heute 81.756 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 370,10 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,76 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 35,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,86 EUR.

Am 28.02.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

