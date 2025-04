Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 354,10 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 354,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 314.271 Allianz-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,38 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,70 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,71 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 344,71 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 28.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,41 EUR, nach 5,49 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,78 EUR im Jahr 2025 aus.

