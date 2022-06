Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 196,38 EUR

Um 03.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 196,26 EUR zu. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 196,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 216.871 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,59 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 178,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 10,07 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 248,54 EUR.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 44.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 04.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,37 EUR je Allianz-Aktie.

