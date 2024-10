Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 291,50 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 291,50 EUR nach. Die Allianz-Aktie sank bis auf 290,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.356 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (297,30 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,99 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,99 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,91 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,50 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

