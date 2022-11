Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Allianz 185,90 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 184,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,72 EUR aus. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 183,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 433.781 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,33 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 237,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 05.08.2022. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.300,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,58 EUR fest.

