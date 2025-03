Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Minus

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 336,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 336,50 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 335,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 338,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 270.211 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. 1,63 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,57 EUR je Allianz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 327,43 EUR an.

Am 28.02.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,31 EUR, nach 5,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,69 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

