Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 180,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 181,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 180,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.471 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 232,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 22,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 168,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,43 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 244,79 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 41.400,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

