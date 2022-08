Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Allianz 179,68 EUR

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 179,92 EUR. Bei 181,40 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 180,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 332.521 Allianz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 168,20 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 244,79 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 12.05.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 44.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.400,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

