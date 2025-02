Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 311,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 311,70 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 310,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 311,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.048 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,50 EUR erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,55 Prozent sinken.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 320,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 13.11.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,80 Mrd. EUR – ein Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 25,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

