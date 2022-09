Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 167,70 EUR

Das Papier von Allianz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 168,66 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,86 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 168,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.938 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.09.2022 bei 165,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,58 EUR je Allianz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 05.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.100,00 EUR im Vergleich zu 34.300,00 EUR im Vorjahresquartal.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 17,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

