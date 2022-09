Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 168,24 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 168,22 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,86 EUR nach. Bei 168,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 478.514 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.09.2022 auf bis zu 165,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 05.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 EUR gegenüber 5,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.300,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Allianz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 17,89 EUR je Allianz-Aktie.

