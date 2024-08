Allianz Aktie News: Allianz macht am Nachmittag Boden gut

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 249,40 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 249,40 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 249,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 247,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.057 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 211,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 18,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,70 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 290,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,67 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Juli 2024: Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start unter Druck

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer