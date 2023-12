Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 241,10 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 241,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 241,40 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 240,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 240,95 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.820 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 242,10 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,88 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,68 EUR je Aktie belaufen.

