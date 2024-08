Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Mittag zu

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 252,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 252,00 EUR zu. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,10 EUR aus. Bei 254,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 265.044 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2023 bei 214,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 17,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,70 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

