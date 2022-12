Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,20 EUR

Das Papier von Allianz legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 204,05 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,35 EUR an. Bei 203,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.403 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 232,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 12,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 246,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 6,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 34.800,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 16.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 16,86 EUR im Jahr 2022 aus.

