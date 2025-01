Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit KursVerlusten

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 299,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 299,20 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie sank bis auf 299,20 EUR. Bei 300,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 18.871 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 304,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,84 Prozent. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,11 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 320,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 13.11.2024. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 25,00 EUR im Jahr 2024 aus.

