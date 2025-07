Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 344,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 344,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 344,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 343,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.797 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 10,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,69 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

