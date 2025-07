Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 343,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 343,30 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 344,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 343,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.892 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,25 Prozent. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,69 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 359,57 EUR aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie gefragt: US-Börsenaufsicht hebt Beschränkungen auf

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Fokus: Milliardenschwerer Aktienrückkauf löst bislang keinen Aufwärtstrend aus