Allianz Aktie News: Allianz am Mittag freundlich

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 282,20 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 282,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 282,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.055 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 284,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,89 Prozent. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 23,55 Prozent wieder erreichen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 290,80 EUR.

Am 08.08.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,82 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

