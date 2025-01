Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 298,60 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 298,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 297,80 EUR. Mit einem Wert von 299,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 291.061 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 304,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 15,11 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR im Vorjahresquartal. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 25,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

