Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 332,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 332,50 EUR. Bei 337,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 335,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.273.929 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 39,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,90 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Allianz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

