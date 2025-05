Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 351,30 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.157 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 32,17 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,55 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 354,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,62 EUR je Allianz-Aktie.

